Eskişehir'de 4 ton marul yüklü kamyonet devrildi, sürücü hafif sıyrıkla kurtuldu - Son Dakika
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Eskişehir'de 4 ton marul yüklü kamyonet devrildi, sürücü hafif sıyrıkla kurtuldu

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Eskişehir\'de 4 ton marul yüklü kamyonet devrildi, sürücü hafif sıyrıkla kurtuldu
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Eskişehir'de 4 ton marul yüklü kamyonet, Alpu Kavşağı alt geçidinde devrilerek marulların yola saçılmasına neden oldu. Sürücü, kediye çarpmamak için manevra yaptığını söyledi; kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün aracı kaldırılınca trafik yeniden sağlandı.

ESKİŞEHİR'de 4 ton marul yüklü kamyonet devrildi, kasada bulunan ürünler yola saçıldı. Yan yatan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü İsmail Y. (50), kediye çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolu Alpu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İsmail Y., yönetimindeki 26 AH 164 plakalı marul yüklü kamyonetle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, alt geçide girdiği an devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan marul yükü de yola saçıldı. Yan yatan araç içindeki İsmail Y., çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İsmail Y.'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

SÜRÜCÜ: KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPINCA KAMYON KONTROLDEN ÇIKTI

Sürücü İsmail Y., olay yerinde yola fırlayan kediye çarpmamak için fren yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 4 ton marul yüklü kamyonet devrildi, sürücü hafif sıyrıkla kurtuldu - Son Dakika
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