Kavılca Buğdayı, Eskişehir'de Başak Verdi

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Küllüoba kazılarında bulunan 5 bin yıllık ekmek kalıntısından yola çıkarak başlatılan "Kavılca Buğdayı" projesinin Seyitgazi Süpüren Mahallesi'ndeki tarlalarını ziyaret etti. Ekim ayında toprakla buluşturulan ata tohumlarının verdiği başakları yerinde inceleyen Başkan Ünlüce, üretilen buğdayların sonraki yıl daha geniş alanlara ekileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Seyitgazi ilçesi Süpüren Mahallesi'nde Kavılca Buğdayı projesi kapsamında ekimi yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Proje, Seyitgazi'de yer alan Küllüoba Höyüğü kazılarında bulunan yaklaşık 5 bin yıllık ekmek kalıntısından yola çıkılarak başlatıldı. Bulguyu inceleyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, aslına uygun oran ve malzemelerle Küllüoba ekmeğini yeniden üreterek Halk Ekmek güvencesiyle vatandaşların beğenisine sunmuştu. Ekmeğin ana bileşenlerinden biri olan genetiği değiştirilmemiş Kavılca buğdayının 5 bin yıl önce bu topraklarda yetiştiğini fark eden Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirası yeniden canlandırmak için harekete geçti. Kars'tan temin edilen ata tohumları, geçen ekim ayında Süpüren ve Yusuflar Mahallesi'ndeki belediye arazilerinde toprakla buluşturularak 70 dönümlük bir alanda ilk deneme ekimi yapıldı.

"BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ"

Süpüren'deki tarlayı ziyaret ederek başaklanan ekinleri inceleyen Başkan Ayşe Ünlüce, projenin başarısından duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:

"Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yer alan ve geçmişi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan Küllüoba kazılarında, tarihi bir ekmek kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı. Bu değerli bulguyu inceleyerek aslına uygun oran ve malzemelerle yeniden ürettiğimiz Küllüoba Ekmeği'ni, Halk Ekmek güvencesiyle halkımızın beğenisine sunduk. Bu kadim ekmeğin en önemli bileşenlerinden biri olan Kavılca buğdayının, 5 bin yıl önce bu topraklarda yetiştiğini fark edince, 'Aynı buğdayı bu topraklarda yeniden yetiştirebilir miyiz?' sorusunun peşine düştük. Kars'tan temin ettiğimiz ata tohumlarını, ekim ayında Süpüren ve Yusuflar Mahallemizdeki tarlalarda toprakla buluşturarak 70 dönümlük bir alanda ilk denememizi gerçekleştirdik. Bugün, o tarlalardan birinde buğdaylarımızın başaklandığını görmenin büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hasat edeceğimiz ürünlerden ayıracağımız tohumlarla, önümüzdeki yıl Kavılca Buğdayını çok daha geniş alanlarda ekerek bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz."

KURAKLIĞA DAYANIKLI VE GELECEĞE UMUT VEREN TARIM

Kuraklığa ve olumsuz iklim koşullarına dayanıklılığıyla bilinen Kavılca buğdayının Eskişehir topraklarına uyum sağlaması, bölge tarımı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İlk hasattan elde edilecek ürünlerin büyük bir kısmı tohumluk olarak ayrılacağı ve sonraki üretim sezonunda Eskişehir genelinde çok daha geniş arazilerde yerel üreticilerle birlikte toprakla buluşturulacağı bildirildi.