11:08 • •
Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Aralık'ta sorumluluk bölgesinde denetimlerde bulundu.
Ekipler, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 48 kişi ile 10 yıl ve üzeri 2 kişinin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığını belirledi.
Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de 50 firari hükümlü yakalandı. - Son Dakika