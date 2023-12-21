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Eskişehir'de 50 firari hükümlü yakalandı. - Son Dakika
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Eskişehir'de 50 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir\'de 50 firari hükümlü yakalandı.
21.12.2023 - 10:01,
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Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Aralık'ta sorumluluk bölgesinde denetimlerde bulundu.

Ekipler, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 48 kişi ile 10 yıl ve üzeri 2 kişinin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığını belirledi.

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 50 firari hükümlü yakalandı. - Son Dakika
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