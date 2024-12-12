Eskişehir'de 598 TOKİ Konutu Teslim Ediliyor

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Odunpazarı ilçesinde yaptırılan 598 sosyal konutun hak sahiplerine teslimi sürecinin başladığını bildirdi.

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, 598 sosyal konutun inşasının tamamlanmasıyla binlerce vatandaşın depreme dayanıklı, dinlenme, spor, park ve yeşil alanların bulunduğu yeni bir yaşam alanına kavuştuğunu belirtti.

"Eskişehir'de 25 yılda 24 konutu kentsel dönüşüme sokabilmiş mevcut yönetimin, TOKİ'nin bitirdiği 598 konuttaki desteğini de anlatmadan geçmeyeyim." ifadesini kullanan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"TOKİ, Odunpazarı'ndaki konutlar için gerekli imar planı çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra yapılan imar planlarına gereksiz, yalnızca yapılacak yatırımı durdurmak maksadıyla Odunpazarı ve Büyükşehir Belediye Başkanlıklarınca itirazlar edilmiş, sonrasında mahkemeye başvurulmuştur. Sadece zaman kaybına sebep olan mahkeme süreci TOKİ lehine sonuçlanmış, bu defa da yapı ruhsatlarının verilmesinde Odunpazarı Belediye Başkanlığı direniş göstermiş, Ağustos 2022'de inşaatları mühürleyerek aynı belediye bir kez daha kamu yatırımlarının gecikmesine neden olmuştur."

Sürecin sonucunda kararın vatandaşlar lehinde çıktığını ifade eden Hatipoğlu, "Ancak binlerce vatandaşımızın güvenli, yeni konutlarına geçmesi geciktirilmiştir. Bunların bilinmesini isterim. Son sözüm de Odunpazarı Belediye Başkanı'na olsun; zaten kendisi TOKİ evlerinde oturuyor, belki eski evini yıllarca geciktirdiği yeni TOKİ projesine taşımak ister diye düşünüyorum. Bu proje de çok güzel oldu Başkan Bey, bekleriz." değerlendirmesini yaptı.

Nebi Hatipoğlu, konutların hak sahiplerine tesliminin 8 Ocak 2025'te sona ereceğini sözlerine ekledi.