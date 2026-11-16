Eskişehir'de 9-15 Kasım trafik denetimlerinde 5 bin 14 trafik cezası uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 9-15 Kasım trafik denetimlerinde 5 bin 14 trafik cezası uygulandı

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Valilik açıklamasına göre kent genelinde 9-15 Kasım'da yapılan denetimlerde 26 bin 900 araç ve sürücü kontrol edildi. Bu süreçte 219 araç trafikten men edilirken 56 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 5 bin 14 trafik cezası uygulandı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 26 bin 900 araç ve sürücü kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9-15 Kasım tarihlerinde kent genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Ekiplerce 2 bin 990 yük taşımacılığı ve 1245 yolcu taşımacılığı yapan araç ile 522 motosiklet kontrol edildi.

Denetimlerde 5 bin 915 emniyet kemeri ve 2 bin 23 alkol kontrolü yapıldı, 14 bin 205 diğer kontrol türü gerçekleştirildi.

Kurallara uymadığı belirlenen 219 araç trafikten men edildi. 56 sürücünün ehliyetine el konuldu, 5 bin 14 trafik cezası uygulandı.

Söz konusu dönemde kentte 43 yaralanmalı, 93 hasarlı ve 1 ölümlü trafik kazası meydana geldi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 9-15 Kasım trafik denetimlerinde 5 bin 14 trafik cezası uygulandı - Son Dakika
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