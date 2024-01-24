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Eskişehir'de Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte 'abart egzoz' kullandığı tespit edilen 12 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, abart egzozlu araç ve sürücüler ile hatalı parklanmalara yönelik cezai işlemler gerçekleştirildi. Toplamda 2 milyon 56 bin 128 lira ceza kesildi.

Eskişehir\'de Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı
24.01.2024 - 10:21,
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Eskişehir'de çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte "abart egzoz" kullandığı tespit edilen 12 sürücüye para cezası uygulandı.

16 Ocak-23 Ocak tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araç ve sürücüler ile hatalı parklanmalara yönelik denetimler yapıldı.

Abart egzoz kullanarak kural ihlali yaptığı tespit edilen 12 araç sürücüsüne 77 bin 268 lira, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama yaptığı tespit edilen 207 araca 142 bin 770 lira ve taşıt yolu üzerinde park ihlali yaptığı tespit edilen 2 bin 526 araca da 1 milyon 836 lira 90 lira olmak üzere 2 milyon 056 bin 128 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş denetimi yapıldı

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karapınar Mahallesi TOKİ seyir tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde devriye ve trafik ekipleri ile yaya timlerle yapılan uygulamalarda, 36 kişi ve 18 araç sorgulandı.

1 araç sürücüsüne "dur ihtarına uymamak" ve "makas atmak" suçlarından 8 bin 700 lira para cezası kesildi.

Trafik denetimlerinde 1479 araç kontrol edildi

21-22 Ocak'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 1479 araç kontrol edildi. 12 araç farklı suçlardan trafikten men edildi.

Alkol kullanan sürücülere yönelik 202 aracı denetleyen ekipler, 11 sürücüyü alkollü araç kullanırken yakaladı.

94 araca, "kent güvenliği yönetim sistemi ile uygulanan işlem" ihlallerinden 1 milyon 319 bin 326 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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