Eskişehir'de Acil Sağlık Kampanyası Tanıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Acil Sağlık Kampanyası Tanıtıldı

Eskişehir\'de Acil Sağlık Kampanyası Tanıtıldı

Eskişehir'de, ambulans geçişlerine dikkat çekmek için 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' kampanyası tanıtıldı.

05.12.2024 16:20
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Eskişehir'de, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" isimli kampanyanın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Hastaların ambulanslarla nakilleri esnasında en yakın sağlık kuruluşuna en kısa zamanda ulaşabilmesi ve trafikte yoğunluktan kaynaklı sorun yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenenn tanıtım toplantısı, Eskişehir Valiliği'nde yapıldı.

Vali Hüseyin Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

Kesintisiz hizmet veren bu birimin, yaralı veya hastayı en hızlı şekilde hastaneye ulaştırmak için zamanla yarışan bir süreçte çalıştığını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Eskişehir genelinde 42 istasyonumuzda 72 ambulans ve birçok sağlık çalışanımızla bu hizmeti sunuyoruz. Ortalama olarak şehirde 5,7 dakikada, kırsalda ise 15,7 dakikada vakaya ulaşma ve hastaneye nakil sürecimiz var. Bu süre, Türkiye ortalamasının oldukça altındadır ve daha da nasıl kısaltabileceğimizi sürekli olarak araştırıyoruz. En hızlı şekilde ulaştırmak için çaba göstermeye devam edeceğiz ancak bu süreci yürütürken pratikte ambulanslarımızın trafiğe takılması mümkün. Bu nedenle toplumsal bir duyarlılık yaratmak adına bu kampanyanın toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi çok önemlidir. Hepimiz sürücüyüz, hepimiz yayayız. Bu anlamda, bir ambulans sesi duyduğumuzda veya ani bir olaya müdahale edecek itfaiye, polis veya jandarma ekip otoları olduğunda mutlaka geçiş üstünlüğü vermemiz gerekmektedir. Hangi yollarda nasıl hareket edileceği konusunda öneriler sunulmuş durumda ve toplumun tüm kesimleri tarafından uygulanması oldukça önemli."

Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ersin Işıldı da fermuar sisteminin önemine dikkati çekerek, 6 ay sürecek programın İl Sağlık Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle yürütüleceğini ifade etti.

Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katıldığı toplantının ardından kampanya hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı ve kampanyayı destekleyecek görseller, afişler ve broşürler paylaşıldı.

Kaynak: AA

Eskişehir Valiliği, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Acil Sağlık Kampanyası Tanıtıldı - Son Dakika

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