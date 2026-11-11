Eskişehir\'de AFAD personeline TAMP kapsamında psikolojik ilk yardım eğitimi verildi

Eskişehir'de AFAD personeline TAMP kapsamında psikolojik ilk yardım eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, TAMP kapsamında AFAD personeline psikolojik ilk yardım eğitimi verdi. Eğitimle afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Eskişehir'de, afet ve acil durumlarda psikososyal destek kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla AFAD personeline Psikolojik İlk Yardım Eğitimi verildi.
Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında düzenlenen eğitime, destek çözüm ortakları arasında yer alan Eskişehir AFAD İl Müdürlüğü personeli katıldı.
Eğitimle, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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