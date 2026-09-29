Eskişehir'de aile eylem planı toplantısında doğum yardımı ve danışmanlık ele alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de aile eylem planı toplantısında doğum yardımı ve danışmanlık ele alındı

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Eskişehir\'de aile eylem planı toplantısında doğum yardımı ve danışmanlık ele alındı
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Eskişehir'de Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı toplantısı Vali Yardımcısı Yakup Güney başkanlığında yapıldı. Toplantıda yerel planın uygulama süreci, hedefleri ve güncel veriler değerlendirildi; doğum yardımı, gençlere rehberlik ve danışmanlık ele alındı.

Eskişehir'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Yakup Güney başkanlığında düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, il genelinde ailenin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan yerel eylem planının uygulanma süreci, hedefleri ve aile yapısına ilişkin güncel veriler değerlendirildi.

Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik çalışmaların da ele alındığı toplantıda, yürütülen sosyal hizmet modelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Ailelere yönelik doğum yardımı süreçleri, evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik rehberlik ve eğitim çalışmaları, evlenecek gençlere sağlanan maddi ve psikososyal destekler ile danışmanlık hizmetleri hakkında sunumlar yapıldı.

Toplantı, paydaş kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınması ve eylem planı kapsamında yürütülecek izleme ve değerlendirme takviminin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
EskişehirGüncelYaşamSon Dakika

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