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Eskişehir'de Alacak Meselesi Yüzünden Tartışan Şüphelilere Sınır Dışı Kararı - Son Dakika
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Eskişehir'de Alacak Meselesi Yüzünden Tartışan Şüphelilere Sınır Dışı Kararı

Eskişehir'de alacak meselesinden tartıştıkları bir kişiyi döverek kaçan ve polis tarafından yakalanan Suriye uyruklu M.M.A., H.A. ve A.A. serbest bırakıldı. Ancak, M.M.A. ve H.A. hakkında sınır dışı kararı verildi ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülerek işlemlerine başlandı.

Eskişehir\'de Alacak Meselesi Yüzünden Tartışan Şüphelilere Sınır Dışı Kararı
17.01.2024 - 19:21,  Güncelleme: 19:22
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İKİ ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI KARARI

Eskişehir'de alacak meselesinden tartıştıkları 1 kişiyi sokak ortasında döverek olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu M.M.A., H.A. ile A.A., 'kasten yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından götürüldüğü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler M.M.A. ve H.A. hakkında ayrıca sınır dışı kararı verildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından M.M.A. ve H.A. sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülerek işlemlerine başlandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Alacak Meselesi Yüzünden Tartışan Şüphelilere Sınır Dışı Kararı - Son Dakika
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