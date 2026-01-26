Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İklim Dostu Uygulama: "Arabasız Pazar" Başladı - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İklim Dostu Uygulama: "Arabasız Pazar" Başladı

26.01.2026 11:50  Güncelleme: 13:08
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, hava kirliliğini azaltmak ve yaya dostu bir şehir oluşturmak için her ayın son Pazar günü 'Arabasız Pazar' uygulamasını başlattı. Uygulama ile araç trafiğine kapatılan bulvarlar, Eskişehirlilerin buluşma noktası haline geldi.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), hava kirliliğini azaltmak ve yaya dostu bir şehir kültürü oluşturmak amacıyla "Arabasız Pazar" uygulamasını başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "2026 yılında her ayın son pazar günü Arabasız Pazar uygulamasıyla Eskişehir'e nefes aldırmaya devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir'de her ayın son pazar günü gerçekleştirilecek "Arabasız Pazar" uygulamasının ilki; Atatürk Bulvarı, Gündüz Ökçün Bulvarı ve Ali Rıza Efendi Bulvarı'nda hayata geçirildi. 10.00-16.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılan bulvarlar, gün boyunca Eskişehirlilerin buluşma noktası oldu. Arabasız Pazar gününde vatandaşlar yürüyüş yaptı, bisiklete bindi, çocuklar oyunlar oynadı, gençler kaykay kaydı.

"Şehir dinlenecek, iklim krizinin etkilerini azaltmaya katkımız olacak"

Ünlüce de gün boyunca Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla birlikte zaman geçirdi. Yürüyüş yapan vatandaşlarla sohbet eden Ünlüce, uygulamanın kente nefes aldıracak bir farkındalık hareketi olduğunu vurgulayarak, "Bizim amacımız yasak koymak değil. Pazar günleri mecbur kalmadıkça araç kullanmayalım istiyoruz. Toplu taşıma kullanalım, bisiklete binelim, yürüyüş yapalım. Şehir dinlenecek, iklim krizinin etkilerini azaltmaya katkımız olacak. Elimize gelen verilere göre bugün daha az araba kullanıldı. 2026 yılında her ayın son Pazar günü Arabasız Pazar uygulamasıyla birlikte Eskişehir'e nefes aldırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ünlüce, yürüyüşün ardından Sanat Sokağı'ndaki programına toplu taşıma kullanarak gitti.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Hava Kirliliği, Yerel Yönetim, Ulaşım, Güncel, Pazar, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İklim Dostu Uygulama: 'Arabasız Pazar' Başladı

SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden İklim Dostu Uygulama: "Arabasız Pazar" Başladı - Son Dakika
