Eskişehir\'de Asgari Ücrete Zam Müjdesi ve Sosyal Destekler Artacak

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, 2025 yılı için yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından, "Enflasyonun 47 olduğu bir ülkede asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyorsa sosyal desteklerimizi daha da artırmak ihtiyaç değil, gerekliliktir" açıklamasını yaptı.

Başkan Ünlüce, 2025 yılı için asgari ücretin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşa verilen destekleri artıracakları mesajı verdi. Başkan Ünlüce'nin "Bir kentin asıl zenginliği, o kentte yaşayan insanların mutluluğudur" notuyla yaptığı paylaşım, şöyle:

"Enflasyonun yüzde 47 olduğu bir ülkede asgari ücrete yüzde 30 zam yapılıyorsa sosyal desteklerimizi daha da arttırmak ihtiyaç değil, gerekliliktir. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilere abonman desteği, Kent Lokantalarımız ile uygun fiyatlı, besin değeri yüksek sıcak yemek, aşevimiz ile eve teslim sıcak yemek, üniversite öğrencilerine burs desteği, üniversite eğitimi gören kız öğrenciler için misafirhane hizmeti, yine öğrencilerimiz için ücretsiz sıcak çorba desteği sağlıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine kahvaltılık, erzak, yakacak desteği, Temel Destek Kartı ile ihtiyaç sahiplerine nakit alışveriş desteğinin yanı sıra evsiz erkek vatandaşlar için geçici barınma hizmeti, 6-10 yaş grubu çocuklarımız için beslenme paketi, hasta ve bebek bezi, Çölyak ve PKU hastalarına temel destek kartı ile alışveriş desteği, kadınlara yönelik ücretsiz psikolojik, hukuki ve beslenme danışmanlık hizmeti, aile, çift, çocuk ve ergen danışmanlığı hizmeti, kadınlar için hijyenik ped, ihtiyaç sahipleri için yıkama, kuaförlük ve ev temizliği hizmeti, çocuklarımız için merkezde ve kırsalda oyun evleri, dezavantajlı ailelerin çocukları için Es Çocuk Evi hizmeti, engelliler için tıbbi cihaz ve kırsal ilçelerde çocuklarımıza kırtasiye desteği veriyoruz."