Eskişehir'de asker eğlencesinde silaha el koyma girişimine direnen şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de asker eğlencesinde silaha el koyma girişimine direnen şüpheliler gözaltına alındı

Eskişehir\'de asker eğlencesinde silaha el koyma girişimine direnen şüpheliler gözaltına alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açılması üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Silaha el koymak isteyen polise direnen 2 şüpheli gözaltına alındı.

22.08.2024 01:16
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asker eğlencesinde havaya ateş edilmesi üzerine silaha el koymak isteyen polise mukavemet eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Şüphelinin silahına el koymak isteyen ekiplere, eğlenceye katılan bir grup mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin çabasıyla güçlükle sonlandırılan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, kalabalığı dağıtmak için anons yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, çok sayıda boş kovanın bulunduğu sokakta çalışma gerçekleştirdi.

Olay sırasında bir araca binerek uzaklaşan kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de asker eğlencesinde silaha el koyma girişimine direnen şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

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