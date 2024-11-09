Eskişehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği Ziyareti

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İstanbul Maltepe Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) misafirlerini ağırladı. Ünlüce, "Atatürk, sadece kendi çağında değil, tüm zamanlarda yol gösterici bir liderdi. Bugün ve gelecekte, çocuklarımız ve torunlarımız onun rehberliğinde yollarını bulacaklar" dedi.

Başkan Ünlüce, İstanbul Maltepe ADD Başkanı Güner Karabat ve dernek üyelerini misafir etti. Ünlüce, ziyaretin 10 Kasım'a yakın bir tarihe denk gelmesinin özel bir anlam taşıdığını belirterek, "10 Kasım, Atatürk'ün ilkelerini ve devrimlerini bir kez daha hatırladığımız, onu anma fırsatı bulduğumuz bir gündür. Ben her zaman Atatürk'ün ilkeleriyle yaşıyorum. Atatürk, sadece kendi çağında değil, tüm zamanlarda yol gösterici bir liderdi. Bugün ve gelecekte, çocuklarımız ve torunlarımız onun rehberliğinde yollarını bulacaklar. Bu nedenle derneğinizin varlığı çok kıymetli ve anlamlı" diye konuştu.

Dernek Başkanı Güner Karabat da kadın liderlerin toplumsal gelişimdeki rolüne değinerek, "Kadın belediye başkanlarımız çoğaldıkça Türkiye'nin daha iyi bir yere geleceğine inanıyoruz. Eskişehir'i ve sizleri ziyaret etmek bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.