Eskişehir'de Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüne ilişkin dava: Sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Eskişehir'de, Ayşenur Çolakoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararında, olayın kazara gerçekleşmediği, sanığın kasten birkaç kez silahı ateşlediği için müebbet hapisle cezalandırıldığı belirtildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Hasan Fakıoğlu'na "kadına karşı nitelikli kasten öldürme" suçunun ardından iyi hal indirimiyle verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında, detaylar aktarıldı.

Fakıoğlu'nun "Çolakoğlu'nun elinden silahı almak isterken silahın ateş aldığı, kesinlikle kasten maktule ateş etmek istemediği" yönündeki ifadesi hatırlatılan gerekçeli kararda, şu bilgilere yer verildi:

"Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen raporda; olay nedeniyle maktulün vücuduna 4 ateşli silah mermi çekirdeği isabet ettiği ve her birinin tek başına ölüm meydana getirir nitelikte olduğu ve maktuldeki ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası cilt altı bulgularına göre atışların yakın ve bitişik atış mesafesinden yapılmış olduğu, maktuldeki her bir silahlı mermi yaralanmasının hayati tehlikeye sebebiyet vermesi bir kısım atışların bitişik atış mahiyetinde olduğunun tespit edilmesi karşısında bu hususun sanığın maktulü kazara öldürdüğüne ilişkin savunmalarının aksine olarak maktulü öldürme amacıyla kasıtlı olarak birden fazla kez ateş ettiğini ortaya koyduğu anlaşılmakla, sanığın kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmalarına mahkememizce itibar edilmemiştir."

Sanığın tasarlayarak suçu işlediğine dair dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı ve eyleminin kadına karşı kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşıldığı ifade edilen kararda, müebbet hapis cezasının sanığın geleceği üzerindeki olumsuz etkileri nazara alınarak verildiği kaydedildi.

Müebbet hapis cezası kararına itiraz edildi

Maktul Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu ise mahkemenin gerekçeli kararı açıklamasının ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili ceza dairesine gönderilmek üzere avukatı aracılığıyla istinaf talebinde bulundu.

Baba Çolakoğlu dilekçesinde, sanığın kızı hakkında mahkeme huzurunda bulunduğu uygunsuz ve asılsız beyanlarının acılarını katladığını vurguladı.

Kızı Ayşenur'a 4 merminin isabet ettiğini belirten Çolakoğlu, şunları kaydetti:

"Yargılama boyunca asılsız iddialar ve çelişkili beyanlarıyla hiçbir şekilde pişmanlık göstermeyen, kızımı tanınmaz hale getiren sanık hakkında takdiri indirim uygulanması kabul edilemez. Başarılı bir kuaför olma yolunda emin adımlarla ilerleyen, birlikte gerçekleştirmeyi umduğumuz nice hayalimiz olan gencecik kızımın canını hayatının baharında tasarlayarak, canice alan sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyorum. Hayatımızı alt üst eden bu eylem nedeniyle adaletin bir nebze olsun tecelli ettiğini, sanığın hak ettiği cezayı aldıkları görmeyi umuyorum. Kızının adını yaşatmaya çalışan ve başka babaların canı yanması gencecik hayatların ışığı sönmesin isteyen bir baba olarak sanık hakkında hak ettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına verilmesini talep ederim."

Olay

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evde 17 Aralık 2022'de Hasan Fakıoğlu ile eski kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu (21) arasında tartışma çıkmış, bu sırada silahla vurulan Çolakoğlu hayatını kaybetmişti.

Kuaför dükkanında çalışan ve ustalık belgesi almak için son sınavına girdiği gün yaşamını yitiren Çolakoğlu'nu öldüren Hasan Fakıoğlu tutuklanmış, ev arkadaşı Muhammet Ali F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hasan Fakıoğlu, 29 Şubat'taki duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.