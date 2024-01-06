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Eskişehir'de Belediye Midibüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Belediye Midibüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, belediyeye ait yolcu midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Midibüsün çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildiği kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eskişehir\'de Belediye Midibüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı
06.01.2024 - 18:21,
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, belediyeye ait yolcu midibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Uğur S. idaresindeki 26 EBB 177 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsü, İmişehir Mahallesi'nde bir maden sahasından yola çıkmak için manevra yapan Selçuk Y. yönetimindeki 26 RT 797 plakalı kamyonla çarpıştı.

Yolcu midibüsünün çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrildiği kaza sebebiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 11 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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