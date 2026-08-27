Eskişehir'de Bıçaklama Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Bıçaklama Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir\'de Bıçaklama Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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N.Ö., evinde aldığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, cinayetle bağlantılı 3 kişi gözaltında.

ESKİŞEHİR'de evinde misafir edip bir süre birlikte içki içtiği arkadaşı Bülent Sap'ı (48) bıçaklayarak öldüren N.Ö. (42) ile birlikte cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendiren 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Şarhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.'nün yaşadığı tek katlı müstakil eve misafirliğe gitti. Birlikte içki içen taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ev sahibi N.Ö. kavga sırasında Bülent Sap'ı bıçakladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bülent Sap'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli N.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ SAYISI 4'E ÇIKTI

Polis ekipleri, şüpheli N.Ö.'nün yanı sıra cinayetle bağlantılı olabileceği değerlendirilen O.Y. (42), A.K. (50) ve S.Y.'yi (34) de gözaltına aldı. Dört şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bıçaklama Cinayeti: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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