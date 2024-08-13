Eskişehir'de Bir Evden 30 Ton Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir'de Bir Evden 30 Ton Çöp Çıkarıldı

Eskişehir\'de Bir Evden 30 Ton Çöp Çıkarıldı

Eskişehir'de geçen yıl kötü koku şikayetiyle belediye ekiplerinin 50 ton çöp çıkardığı Bülent K.'nin (56) evinden, bu kez 30 ton çöp çıkarıldı.

13.08.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİŞEHİR'de geçen yıl kötü koku şikayetiyle belediye ekiplerinin 50 ton çöp çıkardığı Bülent K.'nin (56) evinden, bu kez 30 ton çöp çıkarıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde oturan Bülent K.'nin komşuları, gelen kötü koku nedeniyle şikayette bulundu. İhbar sonrası Odunpazarı Belediyesi, zabıta ve polis ekipleri, Bülent K.'nin yaşadığı apartmana gitti. Ev sahibi Bülent K., kapıyı açmayınca çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, evin tüm odalarının çöplerle dolu olduğunu belirledi. Evin içerisinde değerli eşyalarını olduğunu ve almak istediğini söylemesi üzerine Bülent K.'ye izin verildi., Evden ayna ve ayakkabı çıkarmaya çalıştığı görülen Bülent K., uzaklaştırdı. Evin içerisine güçlükle giren belediye ekipleri, 10 saat süren çalışma ile daireden yaklaşık 30 ton çöp çıkartarak kamyonlara yüklendi. Ev ilaçlanırken, Bülent K. sağlık kontrolünden geçirildi. Bülent K.'ninn evinden geçen yıl da 15 kamyon ile 50 ton çöp çıkarılmıştı.

Haber-Kamera: Sarp DEMİRHAN/ Eskişehir,

Kaynak: DHA

Eskişehir, İnsan Hakları, Çevre, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Bir Evden 30 Ton Çöp Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:05 Meclis, Can Atalay için toplanıyor Günü ve saati belli oldu Meclis, Can Atalay için toplanıyor! Günü ve saati belli oldu
13:57 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılıyor 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti'ye katılıyor
13:44 Fatih Erbakan’a soğuk duş Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah’tan istifa etti Fatih Erbakan'a soğuk duş! Yüzde 45 ile seçilen belediye başkanı Yeniden Refah'tan istifa etti
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:19 Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara’da çözülecek Türkiye mekik diplomasisi yürütüyor! Somali ve Etiyopya arasındaki kriz Ankara'da çözülecek
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 14:28:42. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Bir Evden 30 Ton Çöp Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement