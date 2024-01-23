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Eskişehir'de bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de bir kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan Safinaz Ayten'in (72) eşi ve oğlu, evlerine geldiklerinde onun salonda hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Eskişehir\'de bir kadın evinde ölü bulundu
23.01.2024 - 12:07,
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kadın, evinde ölü bulundu.

Zafer Mahallesi Özen Sokağı'nda yaşayan Safinaz Ayten'in (72) eşi ve oğlu, dün akşam evlerine geldiklerinde onun salonda hareketsiz yattığını gördü.

Eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ayten'in şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA
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