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Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı

Eskişehir'de yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, 52 kişiye 0-5 yıl, bir kişiye 5-10 yıl ve bir kişiye 10-20 yıl hapis cezasıyla ilgili işlem başlattı. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir\'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı
24.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:14
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Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-24 Ocak'ta yaptıkları çalışmalarda 0 ila 5 yıl arası hapis cezası bulunan 52 kişi, ve 5 ila 10 yıl hapis cezası olan bir kişi, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı - Son Dakika
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