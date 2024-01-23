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Eskişehir'de çıkan kavgada silahla yaralanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çıkan kavgada silahla yaralanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı. Yenibağlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Alperen G. isimli şüpheli, husumetlisi Nuri Ö'yü silahla yaraladıktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklanan Alperen G, Nuri Ö'nün bacağından yaraladığı olayda yakalanmıştı.

Eskişehir\'de çıkan kavgada silahla yaralanan zanlı tutuklandı
23.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:33
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Yenibağlar Mahallesi Cihan Pınar Sokak'ta 20 Ocak'ta tartıştığı husumetlisi Nuri Ö'yü silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Alperen G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Alperen G, sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Adliyesine getirildi. Savcılık sorgusunun tamamlanması sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Alperen G, husumetlisi Nuri Ö. ile tartışmış, üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Nuri Ö'ye ateş açmıştı. Bacağından yaralanan Nuri Ö, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Alperen G'yi yapılan çalışma sonucu yakalamıştı.

Kaynak: AA
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Eskişehir, Tepebaşı, Yargı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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