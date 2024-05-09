Eskişehir'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 21 bin öğrenciye trafik kuralları öğretildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 21 bin öğrenciye trafik kuralları öğretildi

Eskişehir\'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı\'nda 21 bin öğrenciye trafik kuralları öğretildi

Eskişehir'de trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 2,5 yılda anaokulu, ilkokul ve ortaokullardan yaklaşık 21 bin öğrenciye uygulamalı trafik kuralları eğitimi verildi.

09.05.2024 11:26
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Eskişehir'de trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 2,5 yılda anaokulu, ilkokul ve ortaokullardan yaklaşık 21 bin öğrenciye uygulamalı trafik kuralları eğitimi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ekim 2021'de kenti ziyaretinde toplu açılış töreniyle hizmete sunulan, Tepebaşı ilçesinde 4 bin metrekare alandaki özel parkur, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda faaliyetine devam ediyor.

Parkurda, iki derslikli eğitim binası ve kafeterya ile temsili olarak hastane, amfi, depo, yaya üst geçidi, otobüs durağı, akaryakıt istasyonu, yol ve kavşaklar, trafik ışıkları, işaret ve levhaları bulunuyor.

Pedallı dört tekerlekli 10 araç, bisiklet ve 3 akülü aracın eğitim amaçlı kullanıldığı parka gruplar halinde gelen öğrenciler, bu araçlara binerek trafik ışıkları, geçiş üstünlüğü, emniyet kemeri ve yaya geçitleri gibi hayati öneme sahip konuları öğreniyor.

Ahmet Yesevi İşitme Engelliler İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri eşliğinde parkta eğitim aldı. Çocuklar, eğitimde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Kanka" adlı maskota ilgi gösterdi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, trafiğin herkesin üzerinde hassasiyetle durması gereken konulardan olduğunu söyledi.

Çocukların trafikte bilinçli olmaları bakımından eğitim parkının önemli işlev gördüğünü belirten Aksoy, "Çocuklarımızın trafik konusunda bilgilendirilerek daha tecrübeli hale gelmesi amaçlanmaktadır. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, çocuklarımızın eğitim alması konusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklaşa çalışmalara devam ediyor. Çocuklarımızın küçük yaşlarda trafik kurallarını öğrenmeleri ve uymaları konusunda hassasiyetle yetiştirilmeleri öncelikli hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Toplu taşıma ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar da anlatılıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Solak da parkta öğrencilere verilen eğitimlerle trafikle ilgili değer yargıları kazanmalarını istediklerini dile getirdi.

Parkurdaki eğitimin, günlük hayatta yaşanan trafiğin simülatif haline getirilmiş versiyonu olduğunu ifade eden Solak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya öğrencilerimiz gelirler. Onlara öncelikle giriş kapısında kısa bir tanıtım yapılır. Daha sonra teorik trafik eğitimleri verilir. Projeksiyon sunumuyla gerçekleşen eğitimde, trafiğin tanımı, unsurları, insanların trafikteki rolleri, nerelerden ve nasıl güvenli şekilde geçebilecekleri, karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri, bisiklet kullanmaya başlamadan önce neler yapmaları gerektiği ve kullanırken uymaları gereken kurallar, taşıtlara binme ve inme kuralları, trafikte yolcu ve yaya iken uyulması gereken, toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, okul servislerinde yapılması gerekenler ve güvenli oyun alanlarının nereler olduğuyla ilgili bilgilendirme yapılır."

Solak, parkın açılmasından bu yana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak 20 bin 896 öğrenciye trafik eğitimi verildiğini anlattı.

Günlük hayattan örneklerle pekiştirici unsurların aktarıldığını kaydeden Solak, "Özel amaçlı olarak üretilen 3 farklı ebattaki araçlarımızla anaokulu öğrencilerine de akülü araba temin edilmek suretiyle burada bütün öğrencilerimize yönelik eğitim faaliyetlerimize devam ediliyor. Öğrencilerin bir kısmı pedallı araçlara ve bisikletlere binerken, diğer kısmı ışıklı yaya geçitlerinde yaya olarak, bir kısmı da ışıksız yaya geçitlerinde bekletiliyor. Yayaların yaya kurallarına, sürücü olanların ise sürücü kurallarına riayet etmeleri sağlanıyor." diye konuştu.

Solak, öğrencilere eğitimin sonunda trafik eğitim kartı ve hediyeler verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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