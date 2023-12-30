Eskişehir\'de Çocuklara Teknoloji ve Polislik Eğitimi Verildi

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce okul çağındaki çocuklara teknolojinin nitelikli kullanımı ve polisliğe yönelik eğitim verildi.

Kentteki devlet okullarında gerçekleştirilen 174 toplantıda 32 bin 250 öğrenciye verilen eğitimlerde, teknoloji bağımlılığından korunma, güvenli internet kullanımı, polislik meslek tanıtımı ve genel güvenlik konuları işlendi.

Eğitimlerde, ana sınıfı öğrencilerine günlük hayatta dikkat edilmesi gereken kurallar, ekran bağımlılığından korunma ve polis sevgisini kazandırma konuları Karagöz ve Hacivat gölge oyunuyla anlatıldı.

Ekipler, toplantılara katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

2023'te 53 bin 80 vatandaş bilgilendirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılında 53 bin 80 vatandaşa hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, sahte para, kadına karşı şiddetin önlenmesi ile narkotik suçlarla mücadele konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, kentteki resmi ve özel kurumlara yapılan 7 bin 98 ziyarette 18 bin 762 kişiye ulaşılırken, çeşitli noktalarda düzenlenen 251 toplantıda ise 34 bin 318 vatandaşa eğitim verildi.

Öğrencilere terörle mücadele anlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki merkez ve kırsal ilçelerdeki liselerde "Güvenli Gençlik ve Güvenli Gelecek Okul Konferansları Projesi" kapsamında konferanslar düzenledi.

Bu kapsamda, İnönü ilçesindeki 2 lisede öğrenim gören 181 öğrenciye terör örgütlerinin propaganda alanlarının daraltılması, eleman temin etmelerinin engellenmesi ve terörle mücadelede halkın desteği konuları sunumlarla anlatıldı.

Ekipler, konferansların ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.