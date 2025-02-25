Eskişehir'de Çöplük Gazıyla Tropikal Bitki Üretimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Çöplük Gazıyla Tropikal Bitki Üretimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, atık dönüşüm tesislerinde elde edilen metan gazıyla 2 bin metrekarelik bir serada 60 çeşit tropikal bitki yetiştiriyor. Bu yöntemle 150 bin ton karbondioksit emisyonu bertaraf ediliyor.

25.02.2025 17:12
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Çöplükteki gazla bozkırda 2 bin metrekarelik 'Akdeniz' oluşturulup tropikal bitki yetiştiriliyor

Atık Dönüşüm Tesisleri'ndeki serayla 150 bin ton karbondioksit bertaraf ediliyor

Maden Mühendisi Merve Sayılır:

"2 bin metrekare seramızda 60 çeşit tropikal bitki üretiliyor"

"150 bin ton karbondioksit emisyonunun bertarafı sağlanıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir BelediyesiEntegre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri'nde ortaya çıkan atık gaz, yerleşkede bulunan 2 bin metrekarelik serada değerlendirilmesiyle, 60 çeşit tropikal bitkinin yetişmesine imkan sağlıyor. Sera sayesinde 150 bin ton karbondioksit gazı emisyonunun bertaraf ediliyor.

Seyitgazi yolu üzerinde bulunan tesiste ortaya çıkan metan gazı serada değerlendiriyor. Serada palmiyeden muza kadar normal şartlarda Eskişehir iklimine uzak Akdeniz iklimine ait tropikal ürünler yetiştiriliyor. Burada yetiştirilen ürünler belediyenin Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nca refüjlerde ve çevreyi yeşertmekte kullanılıyor. Sera sayesinde tropikal bitkilerin yetiştirilmesinin yanı sıra 150 bin ton karbondioksit gazı emisyonunun bertarafı sağlanmış oluyor.

"60 çeşit tropikal bitki üretilen seramızda değerlendiriliyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin atık ısının değerlendirilmesi konusuna hassasiyetle yaklaştığın ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürü Maden Mühendisi Merve Sayılır, "Burayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kullandığımız entegre katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisinin serası. Seramızda atık ısı kullanılıyor. Atık ısı şu an Eskişehir açık mücavir alanları içerisinde merkez ve kırsal ilçelerimizden gelen evsel ve organik atıklardan fermantasyon yöntemiyle metan gazı elde ediliyor. Aynı zamanda da depo gazından da metan gazı elde ediliyor. Toplanılan 2 metan gazı, biyogaz balonunda birikiyor ve 7 motorlu, 7 adet elektrik enerjisi üreten motorlarda yakılarak elektrik enerjisi elde ediliyor. Bu elektrik enerjisi sırasında da atık ısı meydana geliyor. Bu atık ısı da şu an içinde bulunduğumuz 2 bin metre kare olan seramızın içerisinde 60 çeşit tropikal bitki üretilen seramızda değerlendiriliyor" dedi.

"150 bin ton karbondioksit gazı emisyonunun bertarafı sağlanmış oluyor"

Serada ürütülen tropikal bitkiler kentteki park ve bahçelerde süslemede kullanıldığını söyleyen Maden Mühendisi Merve Sayılır, "Bu seranın içerisinde üretilen bitkilerden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Park Bahçeler Daire Başkanlığında refüjlerde ve çevremizde gördüğümüz Eskişehir içerisinde süslemelerde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda entegre katı atık bertaraf ve enerji üretim tesisimizde yapılan, yeşil ve sürdürülebilir enerji destekli bertaraf üretim yöntemiyle 150 bin ton karbondioksit gazı emisyonunun bertarafı sağlanmış oluyor. Bu şekilde çevreci bir biçimde üretime devam ediliyor. Üretilen ürünler Akdeniz ve tropikal iklim bölgesinde yetiştirilen ürünlerden oluşuyor. Burada gördüğünüz palmiyelerimiz yaz dönemlerinde saksılarla şehir merkezinin süslenmesi amacıyla kullanılıyor. Arka tarafta muz ağaçları var. Bunların hepsi Akdeniz iklimine uygun bitkiler. Buradaki atık ısımızdan üretilen ısı ile şu anda bu bitkiler sera ortamında üretilmeye devam ediyor. Sera alanında 10 kişi çalışıyor. Budalama, gübreleme ve sulama işlemleriyle seramızın üretimine katkıda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Çöplük Gazıyla Tropikal Bitki Üretimi - Son Dakika

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