Eskişehir'de Denetim: 348 Kişi Kontrol Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Denetim: 348 Kişi Kontrol Edildi

Eskişehir\'de Denetim: 348 Kişi Kontrol Edildi
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Eskişehir Odunpazarı'nda polis ve bekçilerin katıldığı denetimde 348 kişi ve 127 araç kontrol edildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polis ve bekçilerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimde çok sayıda kişi ve araç kontrol edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ve bekçiler tarafından Osmangazi ve Sümer mahallelerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 23 ekip, 62 personel, 1 Çevik Kuvvet timi ve 10 bekçi görev alırken, 348 kişi ve 127 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenirken, kusurlu bulunan 3 araca işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Denetim: 348 Kişi Kontrol Edildi - Son Dakika

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