Eskişehir'de Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Dijital Gençlik Merkezi, gençlere yönelik ilk atölyesini düzenledi. Gençlerin dijital beceriler kazanması ve geleceğe yön vermesi için açılan merkezde, öğrenciler 3 boyutlu tasarımlar ortaya çıkardı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle yürütülen ve UNDP'nin uygulayıcı, TBB'nin ise ana faydalanıcı olduğu Avrupa Birliği/Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı III (IPA III) hibe projesi kapsamında Eskişehir'de Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) açılmıştı.

"Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında Haller Gençlik Merkezi içinde açılan Dijital Gençlik Merkezi, ilk atölyesinde gençleri buluşturdu. "Sıfırdan Yaratıcılığa: 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi"nde bir araya gelen gençler modelleme yaptı. Eğitmen Zehra Çelik eşliğinde gençler, temel şekiller oluşturma, düzenleme ve bir modeli tamamlama süreçleri ile ilgili bilgiler öğrendi. Günlük hayatta 3 boyutlu modellemenin ne olduğuna ilişkin bilgilerin verildiği atölyede gençler, hayalindeki bir ormanı ve hayallerindeki evi modelleyip tasarladı.

Merkeze ilişkin bilgi veren EBB Gençlik Merkezleri Koordinatörü Ata Can Bayrı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'nin destekleriyle açılan bu merkezimiz gençlerimize, geleceğin meslekleri konusunda eğitimler vermeye başladı. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve bu ne benzer geleceğin meslekleri diye tanımladığımız çoğu alanda bu eğitimler olacak" dedi.

"Sıfırdan Yaratıcılığa 3 Boyutlu Tasarım Atölyesi"ne katılan gençler ise "Teknoloji çağında biz Eskişehirli gençlere artık dijitale erişmek çok daha kolay olacak. Böyle bir imkanı bize sağladığı için öncelikle Ayşe Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Onun katkılarıyla hem geleceğimizi geliştirmek hem de birçok merakımızı gidermek için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de gençleri merkeze davet ederek, şunları söyledi:

"Bu merkezimiz, teknolojiyle iç içe bir geleceği şekillendirmek isteyen her bir gencin hayalini gerçeğe dönüştürebilmesi için kapılarını açtı. İlk atölyemizde, gençlerimiz 3 boyutlu tasarımlar oluştur ve bu süreçte, dijital dünyanın ne kadar geniş bir alan sunduğunu birlikte keşfetti. Ancak bu, sadece bir başlangıç. Daha birçok farklı atölye ve etkinlik ile sizlere yeni beceriler kazandıracak, fikirlerinizi hayata geçirme konusunda size yardımcı olacağız. Sizler, bu dijital çağın yaratıcı liderleri olma yolundasınız. Bu merkezde kazanacağınız beceriler, yalnızca bugünün değil, yarının dünyasında da size güçlü bir yer edinmenizi sağlayacak. Eğer hayalinizdeki projeleri hayata geçirmek istiyorsanız, burada sizleri bekleyen fırsatlar var. Hadi gelin, dijital dünyada birlikte öğrenelim, keşfedelim ve yaratıcı potansiyelimizi en üst seviyeye çıkaralım. Gelin, dijital geleceğe birlikte yön verelim! Hepinizi merkezimize bekliyorum. Yeni fikirleriniz ve projelerinizle burası sizin için şekillenecek."

Dijital Gençlik Merkezi, çeşitli atölyeler düzenlemeye devam edecek.