Eskişehir'de Dolandırıcılık: 61 Bin Avro Çalındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Dolandırıcılık: 61 Bin Avro Çalındı

Eskişehir\'de Dolandırıcılık: 61 Bin Avro Çalındı
22.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, 61 bin 765 avro dolandırıldı.

ESKİŞEHİR'de, kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi 61 bin 765 avro dolandırdığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kentte, telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler M.Ö. ve N.D., elden 61 bin 765 avro alıp kayboldu. Şikayet üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışma yaptı. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. ve N.D. tutuklandı. Şüphelilerin üzerindeki nakit, sahibine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Dolandırıcılık: 61 Bin Avro Çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Levent Üzümcü’den sosyal medya açıklaması Levent Üzümcü'den sosyal medya açıklaması
Türkiye’de 5 şehir yön değiştirdi İstanbul ve Ankara’nın ağırlık merkezleri kaydı Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı
Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı Spor gazetecisi önce vuruldu, sonra yakıldı

11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 11:55:47. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Dolandırıcılık: 61 Bin Avro Çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.