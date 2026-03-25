Eskişehir'de Dolandırıcılık Paneli Düzenlendi - Son Dakika
Eskişehir'de Dolandırıcılık Paneli Düzenlendi

Eskişehir\'de Dolandırıcılık Paneli Düzenlendi
25.03.2026 17:54
Eskişehir'de üniversite öğrencilerine dolandırıcılık farkındalığı için panel yapıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik panel düzenlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde artan dolandırıcılık olaylarında kullanılan "hesap kiralama" yöntemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında, ilki Eskişehir Teknik Üniversitesinde yapılan panelin ikincisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarının önemli bir sorun haline geldiğini belirtti.

Banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmasının ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Karakülah, özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin kolay kazanç vaadiyle ya da farkında olmadan hesaplarını kullandırdıklarını ifade etti.

Öğrencilere uyarılarda bulunan Karakülah, banka hesaplarının kişiye özel olduğunu ve sorumluluğun tamamen hesap sahibine ait bulunduğunu kaydederek, suç örgütlerinin "kısa süreli kullanım" gibi ifadelerle vatandaşları yanıltabildiğini bildirdi.

Panelde, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Savaş Kılıç ile cumhuriyet savcıları Argun Demir Kandemir ve Köksal Sekmen de bilişim suçları ve hesap kullandırmanın hukuki sonuçlarına ilişkin sunum yaptı.

Öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona eren panele, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Dolandırıcılık Paneli Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Eskişehir'de Dolandırıcılık Paneli Düzenlendi - Son Dakika
