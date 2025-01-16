Eskişehir\'de Dönem Sonu Sınavları İçin Ulaşımda Değişiklik

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Ocak'ta yapılacak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi dönem sonu sınavları dolayısıyla kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerin çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi'nde yapılacak dönem sonu sınavları için kampüse giden toplu ulaşım araçlarının çalışma saatlerinde değişiklik yapılacağını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hafta sonu gerçekleştirilecek Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi dönem sonu sınavları sebebiyle kampüslere ulaşım sağlayan tramvay ve otobüslerimizin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanacaktır. Bu kapsamda Estram, 18-19 Ocak tarihlerinde tüm hatlarda hafta içi sefer sıklığı uygulayacaktır. Otobüslerimizde ise yine 18-19 Ocak tarihlerinde K4, M4, S55 ve K63 numaralı hatlarımız hafta içi sefer saatlerinde hizmet verecektir. Araç kalkış saatlerine www.eskisehir.bel.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileriz."