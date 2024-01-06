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Eskişehir'de DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 2023 yılındaki yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Eskişehir'de DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 2023 yılındaki yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı

Eskişehir'de DSİ 3. Bölge Müdürlüğü, baraj, gölet, sulama gibi yatırımlar hakkında bilgilendirme yaparak hizmetlerin devam ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, tamamlanan bir baraj çalışması, sulama alanlarının genişletilmesi, taşkın koruma tesislerinin inşası ve arazi toplulaştırma çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Ayrıca, birçok yeni proje için ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Eskişehir\'de DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 2023 yılındaki yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı
06.01.2024 - 13:34,
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Eskişehir'de, DSİ 3. Bölge Müdürlüğünce 2023 yılındaki baraj, gölet, sulama gibi yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından 27 yerleşim birimi üzerinde bulunan Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Sakarya illeri, Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin Sakarya Nehri kıyısında kalan 3 milyon 629 bin 794 hektarlık alana inşa edilen barajın gölet, taşkın koruma, tarla içi geliştirme, arazi toplulaştırma gibi çalışmalarıyla hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.

Bölgede bir baraj çalışmasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, 12 bin 520 dekar alanın sulamaya açılarak 1,63 milyon metreküp su depolama kapasitesi artırıldığı, inşa edilen taşkın koruma tesisleriyle 3 yerleşim yerinin taşkın riskine karşı korunduğu, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 37 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 2 sulama, 2 gölet, 3 gölet sulaması, 2 yer altı suyu sulaması, 2 yer üstü suyu sulaması, 9 arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti, bir sel kapanı ve 4 taşkın koruma inşaatları ile bir baraj, 2 BSİ sulaması, bir yenileme, bir arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmeti, 2 taşkın koruma, bir taşkın ve rusubat kontrolü, bir yer altı depolaması, bir yer üstü sulama, 4 gölet sulaması ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eskişehir'de DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 2023 yılındaki yatırımları hakkında bilgilendirme yaptı - Son Dakika


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