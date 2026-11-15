Eskişehir\'de dubaları aşan otomobilin alkollü sürücüsü polise çarptı, 7 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR'de kaza sonrası çevre yolu kısmen trafiğe kapatılırken; alkollü M.K.'nin kullandığı otomobil, koyulan dubaları aşarak kazaya karışan araca ve trafik polisine çarptı. İki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Eskişehir- Ankara çevreyolu Alpu Kavşağı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Y.T. yönetimindeki 26 AIT 887 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.B.T.'nin kullandığı 06 HA 5530 plakalı otomobile, ardından B.M. idaresindeki 33 BBB 071 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak yolu kısmen trafiğe kapattı. Trafik polislerinin kazayla ilgili işlem yaptığı sırada M.K.'nin kullandığı 26 AJB 619 plakalı otomobil, dubalara ardından trafik polisi Y.K. ile kazaya karışan 26 AIT 887 plakalı otomobile çarptı. İki kazada B.A., M.F.R., M.K., B.M., Y.K., O.E. ve trafik polisi Y.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü M.K.'nın 1.63 promil alkollü olduğu belirlenirken, iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.