Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce Eskişehir ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler Ö.E, A.E.A, G.B, B.K, F.K, Ç.E.S. ve B.K. yakalandı, bir araca el konuldu.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden Ö.E, A.E.A, G.B. ve B.K. tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.