Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli 2 ilde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.05.2024 18:05
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Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce Eskişehir ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler Ö.E, A.E.A, G.B, B.K, F.K, Ç.E.S. ve B.K. yakalandı, bir araca el konuldu.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden Ö.E, A.E.A, G.B. ve B.K. tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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