Eskişehir'de Edebiyatın Kalbi "Neşe" ile Atacak:  Uluslararası Yunus Emre Edebiyat Şenliği 2026 Ödülleri İçin Geri Sayım Başladı

(ESKİŞEHİR) - 2026 yılının "Eskişehir Yılı" ilan edilmesi kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Edebiyat Şenliği, kentin kültürel mirasını Yunus Emre'nin evrensel düşünce dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Şenlik çerçevesinde hayata geçirilen "Edebiyat 2026 Ödülleri", gençlerin edebiyat yoluyla kendilerini ifade etmelerine alan açmayı ve Eskişehir'in edebi hafızasına yeni sesler kazandırmayı hedefliyor.

Bu yılın teması "Neşe" olarak belirlenen yarışma; şiir, öykü ve deneme dallarında düzenleniyor. Gençlerin bu tema etrafında düşünmeleri, üretmeleri ve özgün anlatılarını ortaya koymaları amaçlanırken, yarışma yalnızca bir ödül programı olmanın ötesinde; edebiyatı gündelik hayatın canlı bir parçası haline getiren önemli bir kültür-sanat buluşması olarak öne çıkıyor.

Edebiyat 2026 Ödülleri, Eskişehir ve ilçelerinde yaşayan 18-35 yaş arası gençlerin yanı sıra lise öğrencilerine de açık olacak şekilde iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Katılımcılar, şiir, öykü ve deneme türlerinde eserleriyle başvuru yapabilecek.

Başvurular, 26 Haziran 2026 tarihine kadar '[email protected]' ve '[email protected]' e-posta yoluyla kabul edilecek. Ödüller ise 1-4 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Yunus Emre Edebiyat Şenliği kapsamında sahiplerini bulacak.

Edebiyata ilgi duyan ve kalemini "Neşe" temasıyla buluşturmak isteyen gençler, başvurularını, 'yunusemre.eskisehir.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.