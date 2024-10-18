Eskişehir'de bir sitenin otoparkında bulunan elektrikli bisikleti çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sitenin otoparkında kilitli bulunan elektrikli bisikletin çalınmasının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren M.Y'yi çaldığı elektrikli bisikletle kaçarken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hırsızlık anı, otoparktaki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Elektrikli Bisiklet Hırsızı Tutuklandı - Son Dakika
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