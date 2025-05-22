Eskişehir'de Eskişehirspor Şampiyonluğuna Otobüs Seferleri Düzenleniyor

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Eskişehirspor'un şampiyonluğunu kutlamak isteyen taraftar için şehrin farklı noktalarından Atatürk Stadyumu'na otobüs seferleri düzenleyecek.

Eskişehirspor'un yarın yapılacak şampiyonluk kutlaması öncesinde, taraftarın Atatürk Stadyumu'na rahat ulaşım sağlaması amacıyla saat 16.00'dan itibaren belirlenen duraklardan otobüsler kaldırılacak. Otobüsler; Odunpazarı Alaaddin Parkı, Ulus Anıtı ve 71 Evler Açelya duraklarından hareket edecek.

EBB yetkilileri, kutlamalara yoğun katılım beklediklerini belirterek, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanarak trafik yoğunluğunu azaltmalarını önerdi.

Büyükşehir Belediyesi, tüm kent sakinlerini, Eskişehirspor'a destek vermeye ve kutlamalara katılmaya davet etti.