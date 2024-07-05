Eskişehir'de FETÖ üyeleri yakalandı

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Eskişehir'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, 5 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve Bylock kaydı bulunan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.N, 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan T.A, 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan K.Ç. ile O.O. yakalandı.

Dört firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.