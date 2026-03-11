Eskişehir'de Geleceğin Bakım Personeli Yetiştiriliyor - Son Dakika
Eskişehir'de Geleceğin Bakım Personeli Yetiştiriliyor

11.03.2026 11:24
Habip Edip Törehan Lisesi, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında uygulamalı eğitim sunuyor.

Eskişehir'deki Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim gören öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitimler ve hastane stajlarıyla geleceğin bakım personeli olarak sağlık sektörüne hazırlanıyor.

Tepebaşı ilçesinde 1997 yılında açılışı yapılan okulda öğrenim gören 535 öğrenciden 100'ü Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim alıyor.

Öğrenciler, bakım hizmetlerine yönelik temel uygulamaları önce atölyelerde bulunan hasta maketleri üzerinde öğreniyor. Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve kentteki bazı özel hastanelerde yaptıkları stajlarla mesleki deneyim kazanıyor.

İnsan onurunu merkeze alan eğitim programında öğrenciler, hasta bakımı, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını destekleme, temel sağlık uygulamaları ve iletişim becerileri gibi konularda eğitim alıyor.

Bu süreçte öğrenciler hem mesleki sorumluluklarını hem de hasta ve yaşlı bireylerle doğru iletişim kurmanın önemini kavrıyor.

Mezunlar, kamu kurumları, hastaneler, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri gibi farklı alanlarda çalışma imkanı buluyor.

"Atölyelerimizde bire bir hasta maketleri bulunuyor"

Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alan öğretmeni ve alan şefi Nurten Işık, AA muhabirine, öğrencilerin eğitim sürecinin hem teorik hem de uygulamalı olarak yürütüldüğünü söyledi.

Öğrencilerin uygulamalı eğitimlere maketler üzerinde başladığını belirten Işık, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim sürecinde teorik bilgilerin yanı sıra uygulama eğitimler de alıyor. Atölyelerimizde bire bir hasta maketleri bulunuyor. Tüm uygulamaları önce bu maketler üzerinde gösteriyoruz. Daha sonra öğrencilerimiz staj için Eskişehir'deki hastanelere giderek işbaşı gözlem ve uygulama yapıyor."

Işık, sağlık sektöründe çalışmanın yalnızca teknik bilgiyle mümkün olmadığını, mesleğin temelinde insan sevgisinin bulunduğunu ifade ederek, "Vicdan ve merhamet bizim temel ilkelerimiz. Bunlar olmazsa insana bakamaz, insana dokunamazsınız. Bu mesleği yapacak kişilerin sabırlı olması ve insanlarla iletişiminin güçlü olması gerekir." dedi.

Eskişehir merkezde bu alanda eğitim veren tek kurum olduklarını dile getiren Işık, sağlık sektöründe bakım personeline sürekli ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Öğrenciler okulun eğitiminden memnun

Okulun 12'nci sınıf öğrencilerinden Burcu Nurdoğdu ise bölümü isteyerek tercih ettiğini belirterek, insanların yaşamına dokunmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Staj sürecinde önemli deneyimler kazandığını dile getiren Nurdoğdu, "Hastaların bize söyledikleri güzel sözler ve iyi dilekler insanı gerçekten mutlu ediyor." dedi.

Öğrencilerden İrem Ecrin Işık da derslerin hem teorik hem uygulamalı işlendiğini belirterek, staj döneminde hastalarla birebir iletişim kurma fırsatı bulduklarını söyledi.

Mezuniyet sonrası sağlık alanında çalışmayı hedeflediğini belirten Işık, bölümü arkadaşlarına da tavsiye ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

