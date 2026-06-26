Eskişehir\'de Geniş Çaplı Denetim

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Esentepe Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda şubeden 23 ekip, 63 personel ve 1 tim çevik kuvvetin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 413 kişi ve 135 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 5 araç ve sürücüsüne toplamda 206 bin 457 lira para cezası yazıldı.