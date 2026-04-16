Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Süt Projesi ile Sağlıklı ve Ekonomik Ürünler Sofralarda

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Mahmudiye'de hayata geçirilen "Halk Süt İşleme Tesisi", hem üreticiyi hem de tüketiciyi desteklemeye devam ediyor. 2025 yılında üretim kapasitesini artıran tesis, sağlıklı ve güvenilir süt ürünlerini uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıyor.

?Halk Süt İşleme Tesisi'nde tüm üretim süreçleri, kalite kontrol aşamalarından geçiyor. Modern laboratuvarlarda yapılan testlerle sütün doğallığı ve besin değerleri korunurken, hijyenik şartlarda paketlenen ürünler Eskişehirlilerin sofralarına taşınıyor. Halk Süt İşleme Tesisi Üretim Şefi Hakan Akyel Tesis, özellikle çocukların sağlıklı gelişimi için güvenilir gıdaya erişimin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma imkanı

?Tesis, 2025 yılı faaliyet raporuna göre, 300 bin litreden fazla süt, ?28 bin adet yayık tereyağı, ?50 bin adetten fazla taze peynir ve lor peyniri satışı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin "sosyal belediyecilik" anlayışıyla yürütülen projede, yerel üreticiden alınan sütler işlenerek doğrudan halka sunuluyor. Bu sistem ile üretici emeğinin karşılığını alırken, vatandaşlar da piyasa koşullarına göre çok daha ekonomik, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma imkanı buluyor.

?Satış noktalarından alışveriş yapan vatandaşlar, Halk Süt ürünlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek; süt, peynir ve tereyağının hem lezzeti hem de uygun fiyatı dolayısıyla öncelikli tercihleri olduğunu belirtiyorlar. Büyükşehir Belediyesi, halktan gelen yoğun talep doğrultusunda Halk Süt projesini daha da geliştirmeyi hedefliyor.