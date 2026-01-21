Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Haldun Dormen'e Saygı ve Vefa

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen'e duyduğu saygı ve vefayı göstermek amacıyla Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nin adını "Haldun Dormen Sahnesi" olarak değiştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türk tiyatrosuna ömrünü adamış, kuşaklar boyu sanatçı yetiştirmiş usta tiyatro insanı Haldun Dormen'in adını kentte yaşatacak anlamlı bir karara imza attı. Haller Gençlik Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nin adı, alınan kararla "Haldun Dormen Sahnesi" oldu.

Dormen, farklı dönemlerde Eskişehir Şehir Tiyatroları ile birçok projede bir araya gelerek rejisörlüğü, eğitici kimliği ve yol gösterici duruşuyla kurumun sanatsal gelişimine önemli katkılar sundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Haldun Dormen'in yalnızca bir tiyatrocu değil, aynı zamanda bir "ekol" olduğuna vurgu yaparak, "Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun yaşayan hafızasıdır. Yetiştirdiği sanatçılar, sahneye kazandırdığı eserler ve tiyatroya bakışıyla hepimize yol göstermiş çok kıymetli bir ustadır. Eskişehir Şehir Tiyatrolarımızla yıllara yayılan güçlü bağını ve kentimize kattığı sanatsal değeri onurlandırmak istedik. Bu sahnenin adının 'Haldun Dormen Sahnesi' olması, hem bir vefa hem de gelecek kuşaklara bırakılan çok değerli bir mirastır. En büyük dileğimiz, sevgili ustamızın sağlığına kavuşarak adını taşıyan bu sahnede yeniden seyircisiyle buluşması ve tiyatro sanatına ilham vermeyi sürdürmesidir" diye konuştu.