Eskişehir\'de Havacılık Teknisyen Okulu Projesi İçin Protokol İmzalandı

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Eskişehir'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) arasında öğrencilere TEI'de çevrim içi eğitimler alma ve sınavlarda başarılı olan 50 kişiye atölye eğitimlerine katılma hakkının verileceği Havacılık Teknisyen Okulu Projesi kapsamında protokol imzalandı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten'in de katıldığı törende, değişen ve gelişen Türkiye'nin havacılık sektöründe de önemli mesafeler almaya başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Uzay Havacılık Ajansı oluşturulduğu ve bu anlamda birçok faaliyet yürütüldüğünü kaydeden Aksoy, "TEKNOFEST'lerle gençlerimizin havacılığa olan ilgisi oldukça yoğunlaştı. Önümüzdeki süreçte Eskişehir'de bir TEKNOFEST'e ev sahipliği yapmak için hazırlık yapıyoruz. Karar verilirse inşallah Eskişehir'de TEKNOFEST'e ev sahipliği yapma konusunda bir iradesini, arzusunu ortaya koydu. Temennimiz önümüzdeki yıllarda bunun gerçekleşmesi." dedi.

Aksoy, havacılık sektöründe Eskişehir'in Türkiye'nin en önde gelen illerinden olduğunu vurguladı.

Uçak ve helikopter motorları gibi çok önemli olan havacılıkla ilgili birçok ürünün bu şehirde üretildiğini anımsatan Aksoy, "Bunun dışında özel havacılık sektöründe faaliyette bulunan firmalarımız var. Uluslararası alanda birçok uçakta Eskişehir'de üretilen parçalar var. Türkiye'de havacılık sektörü oldukça iyi bir konuma doğru ilerliyor ve bunun da lokomotifi Eskişehir. Gençlerimizin bu alanda eğitim almaları ve Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan TEI'de çalışma fırsatını yakalayabilmeleri oldukça önemli. Bu bakımdan bu projemizi önemsiyoruz." diye konuştu.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit ise projenin öğrencilere katma değer sağlayacak bir eğitim olması temennisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da Havacılık Teknisyen Okulu Projesi'nde makine ve tasarım, metal, motorlu araçlar ile raylı sistemler teknolojisi alanlarında eğitim gören öğrencilere yönelik programlar uygulanacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, TEI Genel Müdürü Akşit ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın tarafından işbirliği protokolüne imzalar atıldı.

Akşit tarafından projenin açılış dersinin verildiği törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile öğrenciler katıldı.

İşbirliği protokolü kapsamında öğrenciler TEI'de çevrimiçi eğitimler alacak. Eğitimlerin sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan 50 öğrenci, atölye eğitimlerine katılma hakkı elde edecek. TEI tarafından atölye eğitimlerinde de başarı gösteren öğrencilere iş hayatına atılma imkanı sağlanacak.

Bu projeye, bünyesinde makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ve raylı sistemler teknolojisi alanları bulunan 8 meslek lisesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinden 506, başarı notu 80 ve üzeri olan 11. sınıf öğrencilerinden 48 olmak üzere 554 öğrencinin katılması planlanıyor.

Havacılık Teknisyen Okulunda eğitimler 8 hafta sürecek ve başarılı olan 50 öğrencinin atölye çalışmaları yapacağı ikinci aşamaya geçilecek.