Eskişehir\'de hayvanlarını yemlerken makineye düşen Gündüz Esenoğlu (63) öldü

ESKİŞEHİR'de Gündüz Esenoğlu (63), hayvanlarını beslemek için çalıştırdığı yem kırma makinesine düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gündüzler Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz Esenoğlu, hayvanlarını yemlemek için yem kırma makinesinin başına geldi. Kısa bir süre sonra ise makinenin içine düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Esenoğlu'nun cenazesi savcılık ve jandarma incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.