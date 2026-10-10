Eskişehir'de hayvanlarını yemlerken makineye düşen Gündüz Esenoğlu (63) öldü - Son Dakika
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Eskişehir'de hayvanlarını yemlerken makineye düşen Gündüz Esenoğlu (63) öldü

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Eskişehir\'de hayvanlarını yemlerken makineye düşen Gündüz Esenoğlu (63) öldü
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Eskişehir Tepebaşı'ndaki Gündüzler Mahallesi'nde hayvanlarını yemlemek için yem kırma makinesine düşen Gündüz Esenoğlu (63) yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, cenaze hastane morguna kaldırıldı ve soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'de Gündüz Esenoğlu (63), hayvanlarını beslemek için çalıştırdığı yem kırma makinesine düşüp, hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gündüzler Mahallesi'nde meydana geldi. Gündüz Esenoğlu, hayvanlarını yemlemek için yem kırma makinesinin başına geldi. Kısa bir süre sonra ise makinenin içine düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Esenoğlu'nun cenazesi savcılık ve jandarma incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Eskişehir3. SayfaTepebaşıHastaneGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de hayvanlarını yemlerken makineye düşen Gündüz Esenoğlu (63) öldü - Son Dakika
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