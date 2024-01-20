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Eskişehir'de Hırsızlık Olayının Failleri Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hırsızlık Olayının Failleri Yakalandı

Eskişehir'de gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelilerin kullandığı araç plakasının başka bir araca ait olduğu tespit edilmesi üzerine resmi belgede sahtecilik suçundan da işlem yapıldı. Polis ayrıca çalıntı malzemelerin bir bölümünü sahibine teslim etti.

Eskişehir\'de Hırsızlık Olayının Failleri Yakalandı
20.01.2024 - 13:43,
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Eskişehir'de iki ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları iddia edilen 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Odunpazarı ilçesinde iki gün arayla gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıların kimliklerini tespit etti. Polis, şüpheliler H.K, O.K. ve A.Y'nin bulunduğu aracı durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin kullandığı araç plakasının başka bir vasıtaya ait olduğu tespit edilmesi üzerine resmi belgede sahtecilik suçundan da gerekli işlem uygulandı.

Bu arada polis ekipleri, çalıntı malzemelerden bir bölümünü sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsızlık Olayının Failleri Yakalandı - Son Dakika
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