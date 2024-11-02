Eskişehir'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, hakkında "bilişim sistemleri ile dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 7 gün hapis cezası bulunan M.G. ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ç'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.