Eskişehir\'de iki okul velisine benlik saygısı semineri verildi

Eskişehir'de "Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi" kapsamında velilere yönelik "Çocuğumun Benlik Saygısını Nasıl Destekleyebilirim?" başlıklı seminer düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İl Müftülüğü iş irliğiyle yürütülen proje kapsamında, Muttalip Atatürk Ortaokulu ile Hacı Hilmi Okur İmam Hatip Ortaokulu velileri seminere katıldı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bircan Ergün Başak tarafından verilen seminerde, çocuklarda sağlıklı benlik saygısının gelişiminde ailenin rolü, ebeveyn tutumlarının özgüven üzerindeki etkileri ve çocukların bireysel gelişimlerini destekleyen yaklaşımlar ele alındı.