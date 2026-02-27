Eskişehir\'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Tarih Bulvarı'nda seyir halinde olan O.Ç. (40) idaresindeki 26 ACD 698 plakalı otomobil, Şehit İhsan Sak Sokağı'ndan çıkan M.Y. (56) idaresindeki 26 LE 753 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle ara sokaktan çıkan otomobil yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden O.Ç. ve kızı B.Ç. (16) ile diğer sürücü M.Y. ve eşi D.Y. (49) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.