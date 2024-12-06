Eskişehir'de İki Uluslararası Tiyatro Festivali Bir Arada Başlıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de İki Uluslararası Tiyatro Festivali Bir Arada Başlıyor

Eskişehir\'de İki Uluslararası Tiyatro Festivali Bir Arada Başlıyor

16'ncı Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile 2'nci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali, 24 Mayıs'ta başlayarak Eskişehir'de sanat dolu bir etkinlik sunacak.

06.12.2024 12:27  Güncelleme: 12:35
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(ESKİŞEHİR)- 16'ncı Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile 2'nci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali bir arada yapılacak ve ikili festival 24 Mayıs'ta başlayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2006 yılından bu yana uluslararası düzeyde kabul görmüş sanat etkinliği olan Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali sanatsal paylaşımları teşvik etti.

Geçen yıllarda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Sanat Derneği ve Bulgaristan Golden Key Company ortaklığında yürütülen "Eski Şehrin Kuklaları" isimli AB Projesi, Eskişehir'e sanat alanında önemli bir deneyim sunmuş, şehre tam donanımlı bir kukla atölyesi ile 'Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali'ni kazandırmıştı. 2025 yılında kaynakların daha etkili ve daha verimli kullanılması amaçlandı, festival alışkanlıkları ve gelen talepler dikkate alınarak 2 festivalin aynı yıl güçlerini birleştirerek yapılması ön görüldü.

"Geniş bir katılım ve renkli bir festival programı için çalışmalarımız sürüyor"

Şehir Tiyatrosu yetkileri konu ile ilgili, "Eskişehir Şehir Tiyatroları yönetim kurulu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali'nin bir arada gerçekleştirilmesine karar vermiş ve böylece, kukla sanatı ve çocuk-gençlik tiyatrosu alanında nitelikli eserlerin izleyicilerle her yıl buluşturulması amaçlanmıştır. Bu vesileyle, 16'ncı Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin 24 - 29 Mayıs 2025 tarihlerinde İkinci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali'nin de ona eşlik etmesiyle gerçekleştirileceğini büyük bir mutlulukla duyuruyoruz. Geniş bir katılım ve renkli bir festival programı için çalışmalarımız sürüyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve kukla sanatıyla ilgilenen herkesi şimdiden yalnızca sahnelerimizle sınırlı kalmayıp şehrin tüm açık alanlarına yayılmayı hedeflediğimiz festivalimize katılmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptılar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de İki Uluslararası Tiyatro Festivali Bir Arada Başlıyor - Son Dakika

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