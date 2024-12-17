Eskişehir'de İkinci Pati Park Açıldı

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), evcil hayvanların keyifli zaman geçirmesi için Batıkent Mahallesi'nde açtığı Pati Park'ın ikincisini Kanlıkavak Parkı'nda hizmete açtı.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilki temmuz ayında Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ile Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi kesişiminde bulunan park içerisinde hizmete açılan Pati Park'ın ikincisi de Kanlıkavak Park'ında açıldı. Park içerisinde bulunan parkurlar sayesinde patili dostlar sosyalleşecek, enerjilerini atacak ve eğlenceli anlar yaşayacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, "Tüm can dostlarımızı sahipleriyle birlikte Pati Park'a ziyarete bekliyoruz" açıklamasını yaptı.