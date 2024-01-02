Eskişehir\'de İş Yerlerinde Denetimler Yapıldı

Eskişehir'de, iş yerlerinde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-29 Aralık 2023'te Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında fiyat etiketi ve kasa-raf uyuşmazlığına yönelik 91 firmada 1399 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında ise 27 firmada 135 ürün denetlendi.

Denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar için 47 bin 985 lira idari para cezası uygulandı.

Haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.