Eskişehir\'de İsrail\'in Gazze saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

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Eskişehir'de hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüşlerini sürdürdü.

Kentte 17'ncisi düzenlenen etkinlik kapsamında beyaz önlüklerini giyen grup, Köprübaşı'ndan Yediler Parkı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Gürsöz, Gazze'de halen sağlıklı su kaynağı, elektrik, ulaşım ve can güvenliğinin bulunmadığını belirtti.

İsrail Ordusunun yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Mısır sınırındaki bölgeyi bombaladığına dikkati çeken Gürsöz, "Bütün bu saldırılarla, Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmiyor. Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde ancak 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Mısır, Gazze sınırına beton barikatlar kurup jiletli tellerle sınırı geçilmez hale getiriyor." diye konuştu.

Gürsöz, saldırılara destek veren ilaç firmalarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Hayatlarının her alanında ve mesleklerinde boykot çağrılarını tekrarladıklarını dile getiren Gürsöz, "Boykot direniştir, mücadeledir, aktif bir eylemdir, istikrar sağlanırsa düşmanı yenecek güçtedir. Tüm meslektaşlarımızı zulme destek olan ilaç firmalarını boykota davet ediyoruz." dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.